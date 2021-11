L’UDC avrebbe da parte sua voluto rinunciare al credito: con questi soldi il governo non risolve i problemi ma si limita a tappare i buchi versando sovvenzioni, ha sostenuto Benjamin Giezendanner (UDC/AG). Dopo oltre un anno dall’inizio della pandemia occorre chiedersi se non sia il caso di adattarsi alla nuova realtà riducendo l’offerta in modo da diminuire i costi, ha sostenuto l’argoviese dicendosi comunque disposto di sostenere il traffico regionale, «ma solo quello».

La proposta Giezendanner di non entrata in materia è stata bocciata con 132 voti contro 48 e 4 astenuti. Non ha avuto migliore fortuna l’idea di limitare il sostegno per le offerte turistiche al 30 giugno 2021, bocciata con 125 voti contro 52 e 3 astensioni.