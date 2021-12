Il sostegno federale all’offerta turistica è subordinato al sostegno cantonale e non può superare l’80% di quest’ultimo. L’unica differenza tra le due camere riguardava l’uso delle riserve di queste aziende. Il Nazionale voleva mantenere la regola attuale, ossia la deduzione di tutte le riserve. I «senatori», invece, desideravano concedere alle aziende del settore, in particolare agli impianti di risalita e alle compagnie lacustri, un certo margine di manovra, facendo in modo che solo un terzo delle riserve dovesse essere sciolto. Ciò avrebbe permesso loro di fare nuovi investimenti.

Oggi la Camera del popolo si è adeguata alla versione degli Stati per 100 volti a 76, benché diversi oratori abbiano fatto notare che il sostegno federale dovrebbe essere sussidiario; le aziende in difficoltà dovrebbero dar fondo alle loro riserve prima di rivolgersi allo Stato.

Il fabbisogno finanziario è stimato in 215 milioni: 150 per il trasporto regionale dei passeggeri, 50 per il trasporto locale e 15 per il turismo. I fondi aggiuntivi per il 2022 sono già stati richiesti al Parlamento. Il trasporto merci riceverà altri 25 milioni di franchi per coprire le carenze.