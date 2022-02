Gli aiuti a sostegno degli operatori culturali stanziati a causa dell’emergenza Covid resteranno in vigore fino alla fine del 2022. Infatti, nonostante la situazione epidemiologica dia segni di miglioramento, per il settore culturale e degli eventi pubblici le condizioni restano critiche. Lo si legge nel comunicato odierno di Suisseculture Sociale.

Questo sussidio ha lo scopo di aiutare tutti quegli operatori culturali che durante l’emergenza non sono in grado di provvedere alla propria sussistenza con l’indennità Corona, l’indennità per perdita di guadagno o i sussidi di disoccupazione. Suisseculture Sociale ha elaborato 8.432 domande di sostegno bimestrali, presentate da circa 3.000 richiedenti. Di queste, 6.645 sono state accettate. In tutto sono stati erogati circa 23 milioni di franchi. Per molti operatori culturali, gli aiuti di emergenza sono stati, in questi tempi di crisi, l’unica entrata.