Le misure transitorie a favore della stampa legate al coronavirus sono state prorogate fino alla fine dell’anno. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, precisando in una nota di appoggiare il pacchetto di disposizioni per i media recentemente deciso dal Parlamento.

La proroga del sostegno alla stampa adottato nel maggio 2020 aiuta i quotidiani e i settimanali in abbonamento a compensare parzialmente la perdita di entrate pubblicitarie dovuta al coronavirus, ricorda l’Esecutivo. Dal 2014 al 2019 gli introiti pubblicitari sono diminuiti in media del 7% all’anno, mentre nel 2020 la contrazione è stata in media del 12%.

La pandemia ha accelerato il cambiamento strutturale che interessa il settore già da diversi anni, prosegue il Governo. I giornali continuano a perdere introiti pubblicitari e ricavi derivanti dagli abbonamenti. La fruizione delle offerte mediatiche digitali aumenta ma non può ancora essere monetizzata adeguatamente. La pubblicità si sposta dalla stampa a Internet, ma non sono i media digitali nazionali a beneficiarne, bensì i giganti tecnologici e le piattaforme estere.

Gli editori hanno tempo sino alla fine dell’anno per richiedere un sostegno, a condizioni che vengono definite «rigide». Per gli esercizi 2020 e 2021 non possono essere versati dividendi. I 17,5 milioni di franchi previsti nel bilancio 2021 sono sufficienti per prorogare le misure fino alla fine dell’anno, da gennaio ad aprile 2021 5,7 milioni di questi sono stati versati agli editori, precisa il Consiglio federale.

Nel quadro delle misure transitorie i quotidiani e i settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale vengono recapitati gratuitamente tramite il canale di distribuzione regolare della Posta. Inoltre, la Confederazione partecipa ai costi della distribuzione regolare di quotidiani e settimanali in abbonamento con una tiratura superiore alle 40’000 copie per edizione.

Queste misure - ricorda il Governo - sono attuate in modo complementare alla promozione indiretta della stampa, che fornisce un sostegno di 30 milioni all’anno alla stampa regionale e locale con una tiratura inferiore alle 40’000 copie. Infine, viene precisato che l’ordinanza Covid-19 media elettronici è stata prorogata già a novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.

