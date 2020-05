Il governo vuole in particolare aumentare, per quel che concerne la stampa scritta, i fondi versati alla Posta per permetterle di praticare prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici in abbonamento. Questi sono destinati a passare da 30 a 50 milioni di franchi all’anno. In questo modo potranno beneficiare dell’aiuto 35 milioni di copie in più. Questa proposta è stata sostenuta dalla CdF-S all’unanimità.