La crisi del coronavirus è il segnale di partenza per un cambiamento del sistema di politica economica e sociale. Lo sostiene il PS che nel presentare oggi la sua strategia per uscire da questa crisi chiede investimenti significativi nei servizi pubblici e nel settore dell’assistenza. Il partito si concentra anche su coloro che sono particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche dell’epidemia. «La crisi colpisce soprattutto i piccoli», ha detto oggi il presidente del partito Christian Levrat in una videoconferenza stampa. Questo gruppo include le persone a basso reddito, i lavoratori indipendenti e soprattutto le donne. Negli ospedali e nel commercio al dettaglio le donne sono in prima linea nella crisi.

Una parte significativa dei lavori pericolosi e mal pagati viene svolta da donne, ha detto la consigliera nazionale bernese Tamara Funiciello, citando come esempi il settore della cura, le farmacie o il commercio al dettaglio. «Le donne assicurano la nostra sopravvivenza nella crisi». Allo stesso tempo sono in grande pericolo. È importante mettere queste professioni di importanza sistemica al centro di un programma congiunturale, ha detto Funiciello. «Gli applausi da soli non bastano», ha sottolineato.

Se lo Stato investe ora denaro per rilanciare l’economia, è imperativo che tale investimento sia ugualmente destinato al settore delle cure. Ciò permetterà anche di migliorare la compatibilità tra vita professionale e famigliare e di estender i servizi pubblici a tutti, ha aggiunto Levrat.

Stipendio pieno

Per il PS, coloro che appartengono a un gruppo a rischio sono tra quelli particolarmente colpiti. Dovrebbero poter rimanere a casa e ricevere un’indennità per perdita di guadagno (IPG). Il Consiglio federale ha nel frattempo ampiamente soddisfatto questa richiesta. Inoltre, il PS esige che i collaboratori che guadagnano meno del salario mediano di 6502 franchi svizzeri ricevano lo stipendio pieno in caso di lavoro ridotto. I premi dell’assicurazione malattia dovrebbero inoltre essere congelati al livello del 2020.

Inoltre, il governo dovrebbe compensare la perdita di reddito di tutti i lavoratori indipendenti. I prestiti garantiti dalla Confederazione dovrebbero essere convertiti in contributi a fondo perso. I commercianti dovrebbero essere esentati dal pagamento dell’affitto. Occorrono regole chiare da parte del Consiglio federale, ha detto Funiciello. Sarebbe inaccettabile se i grandi proprietari immobiliari non dovessero contribuire al superamento della crisi.

Consumo interno

Il turismo sostenibile dovrebbe essere sostenuto con aiuti agli investimenti e prestiti senza interessi. Il PS vuole investire molto nel servizio sociale e sanitario, nell’istruzione e nell’assistenza. Si devono evitare - secondo il documento strategico - ulteriori esperimenti di liberalizzazione e privatizzazione.

Il PS vede un’ulteriore possibilità di azione nella politica energetica e climatica: occorre investire in particolare nelle energie rinnovabili, nella mobilità

©CdT.ch - Riproduzione riservata