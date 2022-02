Il sistema di indennità per perdita di guadagno (IPG) per gli indipendenti colpiti dalla pandemia di COVID-19 ha generalmente funzionato bene. In un rapporto pubblicato oggi, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha identificato alcune carenze nel monitoraggio e ha espresso raccomandazioni.

Le IPG per i lavoratori indipendenti, introdotte dal marzo 2020, hanno suscitato critiche legate ai rischi di abusi. La commissione del Nazionale ha esaminato quindi l’introduzione e il funzionamento fino al settembre 2020 del sistema IPG COVID-19.

Il Consiglio federale ha voluto un sistema che potesse essere applicato in modo ampio, semplice, rapido e non burocratico. La principale debolezza è data dalla difficoltà di monitorare e combattere gli abusi, secondo la commissione. La CdG-N reputa appropriato l’approccio adottato e stila un bilancio positivo anche per quanto concerne la collaborazione tra le autorità responsabili dell’introduzione di questo strumento. Esiste però un potenziale di miglioramento per gli scambi tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), afferma la commissione invitando il governo a trarne i debiti insegnamenti.

Anche l’estensione delle IPG a luglio 2020 è stata giudicata adeguata poiché è stato trovato un equilibrio tra una maggiore sorveglianza, che comporta costi aggiuntivi e tempi più lunghi, e il rischio di abusi. Per la commissione invece è problematico il fatto che l’UFAS non sia stato in grado di determinare la percentuale di lavoratori indipendenti che all’epoca ha rinunciato a percepire le IPG COVID-19 e ritiene che questo aspetto dovrebbe essere chiarito nelle valutazioni future.

Per quanto riguarda l’attuazione del sistema da parte dell’UFAS e delle casse di compensazione, la CdG-N non ha ravvisato la necessità di intervenire. La crisi dovuta alla COVID-19 però ha evidenziato alcuni problemi di portata generale relativi al sistema dell’AVS/AI/IPG, in particolare per quanto attiene alla vigilanza sulle casse di compensazione da parte dell’UFAS, l’armonizzazione dei dati e la digitalizzazione. Su questi punti, il Consiglio federale dovrebbe procedere a un esame dettagliato.

La CdG-N sottolinea con soddisfazione che i risultati delle verifiche attuate dall’UFAS e dal Controllo federale delle finanze (CDF) «hanno evidenziato un rischio di abuso molto basso per quel che concerne i doppi versamenti o l’erogazione di importi superiori al massimo consentito».

I lavoratori indipendenti sono una categoria finora poco documentata nel campo delle assicurazioni sociali, sottolinea infine la Commissione. Il Consiglio federale dovrebbe quindi esaminare l’opportunità di effettuare analisi più approfondite in merito alla copertura sociale degli indipendenti sulla base delle esperienze acquisite durante la pandemia.

