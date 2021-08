La decisione, annunciata oggi ai media da tre consiglieri di Stato, è subordinata al voto consultivo sulla creazione della Grande Friburgo in programma il prossimo 26 settembre. I cittadini di nove comuni - Avry, Belfaux, Corminbœuf, Givisiez, Granges-Paccot, Matran, Marly e Villars-sur-Glâne oltre al capoluogo cantonale - erano inizialmente chiamati alle urne il 17 maggio 2020, ma a causa della situazione legata al coronavirus l’appuntamento era stato rinviato. La proposta di portare a 100’000 il sostegno alla fusione sarà sottoposta al Gran Consiglio nel corso del 2022.

La crisi del Covid-19 ha ritardato il progetto di un anno e mezzo. «Ma noi vogliamo trasformare una difficoltà in un’opportunità», ha indicato Castella. «La decisione finale spetterà ai cittadini dei vari comuni». Per il presidente del Consiglio di Stato Jean-François Steiert (PS), è importante per un agglomerato poter contare su un numero maggiore di abitanti quando si tratta di chiedere gli aiuti alla Confederazione.