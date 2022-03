La Svizzera sostiene la popolazione ucraina con circa 25 tonnellate di aiuti umanitari. L’Aiuto umanitario della Confederazione invia oggi e domani in Polonia beni di prima necessità e prodotti medico-sanitari messi a disposizione dalla Farmacia dell’esercito. Gli aiuti sono parte di un ampio pacchetto di sostegno svizzero del valore di circa 8 milioni di franchi. Nella serata di oggi un aereo cargo volerà a Varsavia con circa 25 tonnellate di aiuti umanitari a bordo. La spedizione comprende medicinali e tende familiari dotate di materassi, sacchi a pelo, coperte di lana, stufe, utensili da cucina e taniche d’acqua. Domani, mercoledì, seguirà un convoglio di aiuti umanitari composto da sei camion carichi di materiale medico messo a disposizione dalla Farmacia dell’esercito del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Questo materiale comprende defibrillatori, respiratori, mascherine, camici chirurgici e tute protettive a uso medico. Gli aiuti sono destinati alla popolazione ucraina in Ucraina e nei Paesi vicini. «La popolazione ucraina sta soffrendo. Aiutarla qui ed ora è nostro dovere e in linea con la tradizione umanitaria della Svizzera», ha affermato Ignazio Cassis, presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). In Polonia, l’Aiuto umanitario della Confederazione, che fa parte del DFAE, sta allestendo un hub per gli aiuti svizzeri allo scopo di facilitarne le future consegne sia in Ucraina sia nella zona di confine con la Polonia e in altri Paesi vicini. Le consegne di aiuti vengono seguite dal personale del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA). A tal fine, ieri una squadra di esperte ed esperti del CSA è volata a Varsavia per pianificare l’impiego degli aiuti umanitari in loco e avviare le prime misure di emergenza.