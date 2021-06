Ci vorrà una conferenza di conciliazione per sciogliere l’ultimo nodo che separa le camere in merito al pacchetto di sostegno ai media del valore di 150 milioni di franchi. Oggi il Nazionale ha deciso di non iscrivere nella legge limiti all’offerta online della SSR (già nella concessione), ma ha ribadito che la quota parte del canone ai privati deve oscillare tra il 6 e l’8%: gli Stati vogliono l’8% almeno.

Oltre a ciò, la validità del sostegno ai giornali con riduzioni sulla spedizione va limitata a 7 anni, come stabilito dalla camera dei Cantoni, invece di 5 anni come voleva il Nazionale e dei 10 anni del Consiglio federale.

In particolare, la Camera del popolo ha infine deciso (121 voti a 65) di non iscrivere nella legge i limiti all’offerta online della SSR (già nella concessione), facendo storcere il naso a una minoranza che ha denunciato il rischio che l’ente pubblico faccia concorrenza ai privati in questo settore. Christian Wasserfallen (PLR/BE) - e con lui altri oratori - hanno ventilato un «no» alla legge in votazione finale e il sostegno ad un eventuale referendum.