Tutte le vittime di violenza devono, in caso di emergenza, poter avere accesso a una consulenza professionale garantita 24 ore su 24. Dopo il sì del Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale – con il sostegno del Consiglio federale – ha (tacitamente) approvato una mozione che incarica l’Esecutivo d’istituire o coordinare un servizio di consulenza simile in tutta la Svizzera.

«Si tratta di mettere in pratica quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul», spiega Eva Herzog (PS/BS), prima firmataria della mozione approvata dalle Camere. La Convezione, in vigore in Svizzera dal 1. Aprile 2018, è un trattato internazionale che si prefigge di combattere e prevenire la violenza, proteggere le vittime e punire chi le assale.

«Ci sono delle lacune», aggiunge la «senatrice». «Le vittime hanno...