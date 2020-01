In generale, nel corso dell’analisi sono emersi alcuni errori, non tali però da inficiare l’intero sistema. In alcuni casi, Cantoni come Soletta e Vallese ci hanno rimesso dei soldi, da qualche centinaio di migliaia di franchi a qualche milione.

Il Controllo federale delle finanze domanda in particolare una semplificazione della raccolta dei dati per il calcolo dell’indicatore di povertà ARMIN. Il meccanismo è davvero troppo complicato.

I dati per la maggior parte delle prestazioni sono forniti su base individuale, il che facilita i controlli di plausibilità da parte dell’Ufficio federale di statistica. Tuttavia, otto cantoni forniscono le informazioni solo in forma aggregata, ciò che obbliga l’amministrazione federale ad effettuare adeguamenti statistici per eliminare, ad esempio, i doppioni. I revisori propongono diverse possibilità per una riforma, come il passaggio ad un sistema armonizzato di dati individuali.