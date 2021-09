Oggi le coppie gay e lesbiche possono optare per un’unione domestica registrata, un contratto che dà meno diritti del matrimonio. Per i favorevoli al matrimonio per tutti, tutte le coppie che si uniscono davanti alla legge dovrebbero avere gli stessi diritti e doveri. Ma c’è chi non la vede così. Al centro del dibattito: i figli.

1 Su cosa andiamo a votare?

Persone dello stesso sesso devono potersi sposare anche in Svizzera. Lo ha deciso il Parlamento nel dicembre 2020. Ciò darebbe a queste coppie la possibilità di adottare congiuntamente bambini e, per le coppie lesbiche, di poter accedere alla donazione di sperma. Tre diversi comitati referendari, composti da membri del PPD o Alleanza del Centro, UDF, PEV e UDC, hanno pertanto chiesto il referendum. I contrari, fra cui figura anche la Conferenza...