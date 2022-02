I delegati decideranno il lancio dell’»iniziativa per gli asili nido». Il testo chiede un’assistenza all’infanzia di alta qualità e prezzi accessibili per tutte le famiglie in Svizzera. I socialisti criticano il fatto che l’offerta e i costi dei posti negli asili nido e di altre strutture per l’infanzia sono attualmente fortemente dipendenti dal luogo in cui si vive.