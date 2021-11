Dopo una pausa forzata nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, quest’anno allieve e allievi delle scuole medie della Svizzera italiana sono tornati a fare un’esperienza pratica in 46 aziende e organizzazioni della nostra regione. La Giornata Nuovo Futuro ha dato l’occasione a ragazze e ragazzi di accompagnare i propri genitori sul posto di lavoro (programma di base) o di partecipare ad uno dei programmi specifici organizzati da aziende, organizzazioni ed enti pubblici (progetti supplementari). In quest’ultima modalità di partecipazione, 250 allievi e allieve si sono iscritti per andare alla scoperta di una nuova professione, con un’attenzione particolare al superamento degli stereotipi di genere legati ai diversi settori professionali.

L’edizione 2021 della Giornata Nuovo Futuro ha introdotto nuove possibilità per gli allievi e le allieve. Per la prima volta le ragazze sono andate alla scoperta delle numerose professioni legate all’ambiente con il progetto supplementare «Ragazze e ambiente - avanti», durante il quale le giovani hanno conosciuto vari aspetti di questo settore, come la protezione della natura, l’efficienza energetica e l’edilizia sostenibile. Per i ragazzi è stata invece introdotta «Una giornata da assistente di farmacia», che ha permesso ai giovani di scoprire una professione che richiede interesse per la salute e la medicina, unita a una buona capacità di contatto con la clientela.