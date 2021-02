In Svizzera il numero di contagi è diminuito, e di molto, negli ultimi giorni. Preoccupano le varianti, certo, tant’è che il Consiglio federale ha inasprito le attuali restrizioni sui viaggi mentre il Consiglio di Stato ticinese si è nuovamente rivolto a Berna per un maggiore controllo ai confini. I tecnici della Confederazione, intanto, hanno indetto l’oramai consueta conferenza stampa da Berna per aggiornare la popolazione.

Relatori del punto informativo sono Daniel Aeschbach, capo della farmacia dell’esercito; Amedeo Cianci, capo della sezione giuridica 2 dell’Ufficio federale della sanità pubblica; Michael Jordi, segretario generale della Conferenza dei direttori cantonali della sanità; Nora Kronig, vicedirettrice e responsabile della Divisione affari internazionali dell’UFSP; Anne Lévy, direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica, e Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP).

LA DIRETTA DA BERNA

La direttrice dell’UFSP Anne Lévy discute innanzitutto gli sviluppi della pandemia: «La seconda ondata è arrivata più velocemente e più violentemente di quanto avessimo immaginato», dice. «E ci mostra quanto sia necessario seguire misure di protezione più severe. Un’attenzione particolare della Task Force è legata alle mutazioni. Quanto alla vaccinazioni, Lévy è soddisfatta: «Il 3,6% della popolazione ad oggi è vaccinata. Finora in Svizzera sono state consegnate 550mila dosi, più di 300mila sono state utilizzate. Ci aspettiamo ulteriori consegne dei due vaccini finora approvati nelle prossime settimane».

«Nonostante i limiti dell’offerta, dovremmo essere in grado di raggiungere il nostro obiettivo», ribadisce Lévy. La sfida, ora, è affrontare la scarsità delle forniture. «Ma tutti i Paesi hanno gli stessi problemi. Siamo comunque sulla buona strada».

Il calo c’è, ma la situazione rimane tesa

Patrick Mathys interviene pure lui sulla situazione epidemiologica. La direzione degli indicatori più importanti, per fortuna, sta puntando verso il basso. Ma il calo del numero di casi è stato lento. «Sono diminuiti costantemente, ma non al ritmo che avevamo sperato», ribadisce Mathys. «Il fatto che i ricoveri ospedalieri e i tassi di mortalità fossero diminuiti in modo più significativo è stato incoraggiante. Tuttavia, la situazione nelle unità di terapia intensiva degli ospedali rimane tesa».

Alla luce di queste cifre, si può essere ottimisti. C’è, tuttavia, un grosso «ma»: il valore R è aumentato ancora, dice Mathys. In nove cantoni era addirittura superiore a 1 lo scorso 18 gennaio: il che significa un aumento del numero di casi.

Anche le mutazioni dei virus continuano ad essere motivo di preoccupazione, dicevamo. Nel frattempo, più di 2.700 casi di mutazione (2.722 per la precisione) sono stati rilevati in Svizzera. La quota del numero di casi continua ad aumentare. «Supponiamo che il 20% del numero di casi possa ora essere attribuito a una delle due mutazioni», dice Mathys. Non è ancora possibile dire se le mutazioni sono la ragione per cui il numero complessivo di casi sta solo lentamente diminuendo, afferma Mathys. «Non si può comunque escludere». C’è quindi il rischio che il numero di casi rallenti di nuovo più lentamente del previsto. Per tenere sotto controllo le nuove varianti di virus, le misure di protezione dovrebbero essere implementate ancora di più.

A proposito di misure, Mathys annuncia che dall’8 febbraio tutte le persone che entreranno in Svizzera (ad eccezione dei frontalieri) dovranno compilare un modulo di ingresso elettronico.

«Aspettiamo nuove dosi»

Già, ma la campagna vaccinale sta subendo delle frenate improvvise e inattese. «Tutto ciò che può essere vaccinato sarà vaccinato», dice Michael Jordi. «È sempre stato chiaro che sarebbe stato necessario un approccio scaglionato. Tuttavia i numeri delle persone vaccinate aumenteranno non appena riceveremo più dosi di vaccino. Inoltre, i problemi iniziali con il sistema informatico sono stati eliminati». E ancora: «Avremmo voluto vaccinare di più a febbraio, ma le dosi attuali non lo permettono».

«Finora ho trovato una popolazione comprensiva ed equilibrata», dice Jordi, aggiungendo che servirà ancora molta perseveranza per uscire dalla situazione. «Una soluzione è stata trovata anche per quei cantoni che sono stati troppo veloci a vaccinare e ora non dispongono della seconda vaccinazione. Due cantoni cedono alcune delle loro dosi ad altri otto cantoni e più tardi verranno compensati nuove consegne». Ma, precisa Jordi, «un tale scambio non dovrebbe diventare la norma». Anche il Ticino beneficerà di questo scambio. Lucerna e Berna, ha comunicato la conferenza dei direttori cantonali della sanità, andranno in soccorso di Appenzello Esterno, Glarona, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Soletta, Zugo e, appunto, Ticino, affinché coloro che hanno ricevuto la prima dose possano farsi somministrare la seconda entro i tempi stabiliti. Nel complesso, ad ogni modo, i contingenti riservati ad ogni cantone non cambieranno.

I test di massa? Ben vengano

Inizia quindi la sessione di domande e risposte. Si parte con i tamponi e i test rapidi. «Sono ancora troppo poche le persone che si sottopongono al test», dice Anne Lévy. I Grigioni sono stati un pioniere nel testare a tappeto la popolazione, aggiunge. «Pensiamo sia intelligente che continuino a farlo».

Variazioni e riaperture

«Le nuove mutazioni non giocano certo a nostro favore», dice Mathys riguardo alle possibili, future riaperture. L’attuale raddoppio dei casi di mutazione «è reale», sottolinea Mathys. La mutazione continua a diffondersi e a diventare il virus dominante. «Questo non ha niente a che fare con l’allarmismo». Basta guardare il Regno Unito o il Portogallo, ribadisce il tecnico. Lì, il numero di casi è aumentato massicciamente in poco tempo. Anche Lévy fatica a definire criteri chiari. La mutazione del virus britannico mostra che anche pochi casi potrebbero essere pericolosi. «Fare un sistema a semaforo è il modo peggiore di agire». Semmai, è necessario analizzare la situazione giorno per giorno e prendere decisioni in base a questo. Il numero di casi è ancora troppo alto.

Il bilancio del mini lockdown

Qual è il bilancio delle restrizioni attualmente in vigore? «Il bilancio è positivo», dice Mathys. Il numero di casi, di ricoveri ospedalieri e di decessi è diminuito. Tuttavia, resta da vedere come le mutazioni virali influenzeranno lo sviluppo. «Avevamo sperato che i numeri scendessero più velocemente» gli fa eco Lévy. Ma le misure hanno avuto un effetto. «In questo momento, non c’è motivo di pensare a una distensione immediata», taglia corto Mathys. Quindi, si va piuttosto verso la conferma delle attuali restrizioni? O magari ci sarà un inasprimento? «Finché il valore R rimane sotto 1, abbiamo una diminuzione del numero di casi», spiega Mathys. Per qualche tempo, l’obiettivo dello 0,8 è stato addirittura raggiunto. Se si assume che la nuova variante del virus sia più infettiva del 50%, allora il valore R deve essere significativamente più basso. Circa 0,6. «Dobbiamo osservare come si sviluppano le cose», dice Mathys. «Ma dovremo parlare di misure più severe solo se la situazione si deteriora di nuovo».

E se la Svizzera si affidasse a Sputnik?

Anche la Svizzera dovrebbe affidarsi al vaccino russo Sputnik? Secondo Nora Kronig, la Svizzera è aperta a tutti i Paesi coinvolti a patto che il vaccino sia efficace. Tuttavia, l’UFSP non commenta i possibili colloqui e i partner negoziali.

