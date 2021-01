Altre 126 mila dosi di vaccino a disposizione per la Svizzera

lotta alla pandemia

Il nuovo carico si aggiunge alle già presenti 107 mila dosi di preparato Pfizer/Biontech per un totale di 233 mila - Virginie Masserey: «La nuova variante è già presente in 7 cantoni, registrati 28 casi» - Christopher Berger: «La vaccinazione offre protezione dopo 7 giorni» Rudolf Hauri: «Il vaccino non è così facile da usare»