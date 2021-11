Si è aperto stamane davanti al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona il processo d’appello al cosiddetto «emiro di Winterthur», un 35.enne che nel novembre e dicembre 2013 si è recato nella zona di guerra in Siria. La sentenza è attesa domani.

L’uomo è accusato aver sostenuto il sedicente Stato islamico (Isis) e di aver reclutato in Svizzera persone che sono andate a combattere in Siria.

Nel settembre dello scorso anno, il TPF lo ha condannato a 50 mesi di detenzione da scontare, riconoscendolo colpevole di coinvolgimento in un’organizzazione criminale e di rappresentazione di immagini violente. Il TPF è andato ben oltre i 42 mesi richiesti dalla pubblica accusa. Contro la condanna hanno fatto appello sia l’imputato che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

L’MPC ha chiesto oggi una condanna a 55 mesi di detenzione. La difesa si è battuta per l’assoluzione, criticando l’MPC per non aver concesso al suo assistito in più occasioni il diritto di essere sentito.

In apertura del dibattimento, la Corte d’appello del TPF ha interrogato un dipendente del Servizio di protezione dalla violenza della polizia cantonale di Zurigo, responsabile dell’accompagnamento del 35.enne.

L’agente ha riferito di uno sviluppo positivo dell’imputato, ma anche espresso il suo disappunto per due nuovi procedimenti aperti nei suoi confronti: uno per la presunta riscossione illegale di aiuti sociali e l’altro in relazione all’acquisto di steroidi anabolizzanti (infrazione alla Legge sulla promozione dello sport).

Il 35enne si è definito un ex simpatizzante dell’ISIS e ha dichiarato di rammaricarsene profondamente. L’uomo ha inoltre espresso l’intenzione di ricostruirsi una nuova vita. L’imputato è attualmente inabile al lavoro a causa di un disturbo da stress post-traumatico certificato da un medico. Malattia - ha detto l’imputato - che sarebbe stata causata dal tempo passato in detenzione preventiva.

L’accusato ha soggiornato in Siria nel novembre e dicembre del 2013. Al suo rientro in Svizzera, ha fondato, assieme al campione del mondo di boxe thailandese Valdet Gashi - poi morto in un combattimento nel luglio del 2015 - la scuola di arti marziali «MMA Sunna» a Winterthur (ZH).

L’imputato ha inoltre diretto l’organizzazione «Lies» (Leggi!), che si è fatta conoscere nella Svizzera tedesca per la distribuzione gratuita del Corano in luoghi pubblici. Secondo la procura federale il 35.enne avrebbe anche esercitato una forte influenza su una minorenne e suo fratello che da Winterthur si sono recati in Siria.

