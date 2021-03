La Confederazione vuole combattere la diffusione del coronavirus allentando ulteriormente i criteri per effettuare test di massa gratuiti. Lo ha affermato oggi il ministro della sanità Alain Berset durante una conferenza stampa insieme alle autorità cantonali a margine di una visita all’aeroporto di Zurigo.

Berset ha inoltre espresso la speranza che i test fai da te siano presto autorizzati, pur ricordando che si tratta di un «esercizio logistico molto complesso». Rickli dal canto suo ha giudicato troppo restrittiva l’attuale regolamentazione relativa alla possibilità di svolgere tamponi sistematici nelle aziende. Per esempio, Berna si assume i costi solo quando i concetti di protezione non possono essere rispettati all’interno di una ditta.

L’ex consigliera nazionale UDC ha pure criticato il sistema di distribuzione dei vaccini del Consiglio federale. A suo avviso, esso infatti favorisce i Cantoni più piccoli, che in alcuni casi potranno già a breve iniziare a somministrare le dosi agli over 65. Zurigo invece dovrà aspettare probabilmente fino ad aprile prima che tutte le persone dai 75 anni in su siano state immunizzate.