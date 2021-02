Da lunedì, per entrare in Svizzera è in aereo è obbligatorio un test PCR negativo. L’obbligo di quarantena, dieci giorni riducibili a sette in presenza di un ulteriore test PCR negativo, si applica invece esclusivamente ai Paesi a rischio inclusi nell’elenco stilato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Lista che è stata appena aggiornata e che, a partire dal 22 febbraio, includerà fra gli altri l’Albania e la Serbia oltre alla Colombia e gli Emirati Arabi Uniti. Cipro, per contro, è stato rimosso. Nella lista figurano tutti i Paesi con un tasso di infezioni per centomila abitanti di 60 infezioni superiore a quello in Svizzera. Attualmente, la Svizzera ha 217 infezioni per centomila abitanti per cui nella lista figurano tutti i paesi con un valore uguale o superiore a 277. Riguardo all’Italia, sono state inserite le Marche, la Puglia e l’Umbria mentre è stato rimosso il Veneto.