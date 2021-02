Nella cerchia ristretta della persona contagiata, anche altre due sono risultate positive ai test, ha indicato oggi il Canton Berna. Un monitoraggio dei contatti è stato attivato. I servizi del medico cantonale non hanno ordinato alcun’altra misura.

Stando a un portavoce del Dipartimento bernese della sanità, la persona testata positiva non sapeva di esserlo. Non mostrava infatti alcun sintomo. A questo stadio, non si sa ancora con quale variante sia stata contaminata, ha dichiarato la portavoce all’agenzia Keystone-ATS.