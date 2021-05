Il 53% degli operatori interpellati dall’organizzazione di promozione turistica prevede un ulteriore aumento delle prenotazioni a breve termine. Dovrebbero in particolare tornare ad essere attraenti i soggiorni di corta durata: in quest’ambito molto dipenderà però dalla meteo.

Il 48% degli interrogati si aspetta comunque un aumento degli ospiti europei rispetto al 2020. Sono previsti arrivi in particolare da Germania, Francia, paesi del Benelux e Regno Unito. Rimane comunque ancora incertezza riguardo ai viaggi che gli svizzeri potranno fare all’estero: è quindi ancora da determinare in che misura gli stranieri in arrivo saranno in grado di compensare le eventuali ferie oltre confine degli abitanti della Confederazione.