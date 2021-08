Un incendio divampato in un albergo di Sion poco prima della mezzanotte di ieri ha portato all’evacuazione di tutti i 75 ospiti. Tre di loro sono stati intossicati dal fumo e sono stati curati sul posto.

Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, ha precisato la polizia cantonale vallesana in un comunicato. Una quarantina di ospiti dell’hotel sono stati ricollocati in altri alberghi della regione. Gli altri hanno potuto tornare nelle loro stanze. Un’indagine è stata aperta per determinare la causa dell’incendio.