È quanto indica un comunicato diramato questa sera dal servizio comunicazione e media della FCM. Dopo il via libero alla vendita di alcolici da parte dell’assemblea dei delegati della FCM lo scorso 6 novembre, il voto di amministrazioni e comitati regionali, che andava tenuto entro la giornata odierna, costituisce la seconda tappa verso tale cambiamento.

Nelle cooperative in cui una maggioranza di almeno due terzi dei votanti vorrà eliminare il divieto di vendita di alcolici, birra, vino e alcol forti potrebbero essere inclusi nell’assortimento dei negozi dal 2023.

Per la Croce Blu, che si batte contro la dipendenza dall’alcol, il cambiamento costituirebbe un «tradimento» dell’anima di Migros, come aveva indicato in vista del voto di inizio novembre. L’azienda rischia di perdere la sua reputazione di grande distributore socialmente responsabile, scriveva la Croce Blu.