Le mascherine tessili HEIQ VIROBLOCK, tipo PM30 che in certi casi riportano la dicitura «FFP2», «KN95», «EN149 zertifiziert», non proteggerebbero correttamente secondo gli standard richiesti dai prodotti che portano la dicitura «FFP2». Lo comunica oggi l’Ufficio per la prevenzione degli infortuni (UPI) in collaborazione con la società HI-PRO GmbH, produttrice delle mascherine.

Il prodotto non soddisfa i requisiti di efficacia protettiva della classe in cui è registrata e, di conseguenza, questa mascherina non va utilizzata come dispositivo di protezione respiratoria FFP2.

Di quali prodotti si tratta?

L’avviso riguarda tutte le mascherine tessili HEIQ VIROBLOCK, tipo PM30.

Queste mascherine sono state distribuite da diversi commercianti e in certi casi anche sotto forma di regali pubblicitari, in vari colori.

Perché questi prodotti sono pericolosi?

Le persone che indossano la mascherina tessile HEIQ VIROBLOCK, tipo PM30, non sono sufficientemente protette nello svolgimento di attività che richiedono le mascherine della classe FFP2 e potrebbero subire danni irreversibili alla salute.

Come devono comportarsi i consumatori?

Chi avesse una mascherina tessile HEIQ VIROBLOCK, tipo PM30, è pregato di non utilizzarla più per svolgere attività che richiedono le mascherine respiratorie della classe FFP2. Se necessario possono contattare la società HI-PRO GmbH per telefono allo 044 687 77 87 o tramite mail: [email protected]

