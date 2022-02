A causa di un pericolo di caduta e lesioni, il fabbricante Herdegen, in collaborazione con l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), ha deciso di richiamare alcuni modelli delle stampelle «Evolution» e «Advance».

Le stampelle, che potrebbero rompersi e provocare ulteriori lesioni, saranno sostituite gratuitamente, indica in una nota odierna Swissmedic, precisando che quelle interessate dal richiamo sono state vendute in Svizzera dalla Mediphy di Ginevra, a partire dal mese di aprile 2021 e in diversi colori.