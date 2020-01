«L’approvvigionamento sostenibile di materie prime lungo la filiera globale non deve essere trascurato se si desidera svolgere attività che siano responsabili nei confronti di clienti, partner commerciali, natura e ambiente», dichiara Aldi Suisse nell’ambito dell’iniziativa per la sostenibilità «OGGI PER DOMANI». Con l’adozione dei nuovi standard di sostenibilità per il cotone, Aldi, come parte del gruppo aziendale Aldi S¼D, compie un ulteriore passo in direzione di una maggiore sostenibilità. Il cotone rappresenta la fibra naturale più utilizzata al mondo per la produzione di tessili. Anche da Aldi la maggior parte dei capi d’abbigliamento e dei tessili in vendita viene realizzata con il cotone.