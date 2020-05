L’oppositore russo accusa la procura federale di avere intrattenuto contatti stretti e privati con rappresentanti del ministero pubblico russo, che avrebbero ostacolato o persino impedito importanti inchieste su presunti casi di riciclaggio di denaro in Svizzera. Navalny cita in particolare un viaggio in battello del procuratore generale della Confederazione Michael Lauber nonché partite di caccia che hanno coinvolto un ex esperto per la Russia in seno alla polizia federale. Questo alto funzionario svizzero avrebbe accettato un invito a una battuta di caccia da parte di un ex procuratore russo, ciò che avrebbe portato a una sua condanna ad aliquote giornaliere con la condizionale. L’interessato ha nel frattempo inoltrato un ricorso e l’udienza in tribunale si terrà martedì.