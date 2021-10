Heine - giudice federale dal 2012, in precedenza giudice al Tribunale delle assicurazioni sociali del canton Zurigo - è membro dell’autorità di vigilanza dal 2019 e dal 2020 ne è vicepresidente. Quest’ultima carica in futuro sarà assunta da Marc Thommen, dal 2020 alla AV-MPC.

Quanto a Hanspeter Uster, l’ex consigliere di Stato di Zugo ed avvocato aveva affermato di ritenere che quello attuale sia il momento giusto per andarsene. La settimana scorsa nell’annunciare le dimissioni, il presidente uscente aveva menzionato l’elezione di Stefan Blättler quale nuovo procuratore generale della Confederazione e il processo avviato dal Parlamento per la revisione delle basi giuridiche del Ministero pubblico della Confederazione e dell’AV-MPC.

L’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è recentemente assurta agli onori della cronaca in relazione al caso Michael Lauber, l’ex procuratore generale della Confederazione accusato di avere comportamenti riprovevoli negli incontri, non verbalizzati, avuti con il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Tale vicenda era stata all’origine della partenza nel maggio 2020 del giurista bernese Rolf Grädel dall’AV-MPC. L’ex procuratore del canton Berna aveva motivato il suo ritiro spiegando come il rapporto tra autorità di vigilanza e MPC fosse in quel momento «molto difficile».

In un rapporto pubblicato nel marzo 2020, l’autorità di vigilanza aveva concluso che Michael Lauber aveva infranto diversi doveri d’ufficio, affermando ripetutamente il falso, agendo in modo sleale e violando il codice di condotta dell’MPC in modo «gravemente negligente».