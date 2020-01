Anche se la scadenza è domani, le candidature inviate per posta vengono accettate fino al 3 febbraio, ha spiegato Baader all’agenzia Keystone-ATS. In seguito la commissione comunicherà i candidati e a metà febbraio cominceranno i colloqui.

Heer, come detto al momento l’unico candidato, ha diretto la sezione cantonale zurighese con successo per sette anni. La ricerca per il sostituto di Rösti si sta rivelando difficile, probabilmente a causa della massiccia mole di lavoro non retribuita.