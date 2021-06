Le prestazioni dell’assicurazione complementare ospedaliera saranno valutate e fatturate in modo diverso a partire dal 2022. In particolare, saranno rimborsati solo i servizi effettivamente forniti ai pazienti.

I futuri contratti non si baseranno più sul principio del «costo globale», come al momento dell’introduzione dell’assicurazione di base obbligatoria nel 1996, ma sul principio delle prestazioni, si legge in una nota diffusa oggi dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) che motiva la decisione con la trasparenza e la tracciabilità per tutte le parti coinvolte.

Essi hanno per oggetto la qualificazione e la valutazione delle prestazioni supplementari e non influiscono sulla strutturazione dei prodotti assicurativi, né sulla tariffazione delle prestazioni sovraobbligatorie. Questa è e continuerà ad essere una questione tra le compagnie di assicurazione e gli ospedali.

I principi costituiscono uno standard minimo vincolante e riguardano in particolare la fatturazione delle prestazioni. Gli assicurati devono essere in grado di capire quali servizi hanno ricevuto e quanto gli è stato addebitato per ciascuno di essi. Gli assicuratori malattie complementari hanno già avviato le trattative per l’adeguamento contrattuale con gli ospedali in base ai nuovi principi.