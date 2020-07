Per permettere alla piattaforma di continuare a restare in funzione anche dopo la crisi, l’associazione ha cercato un partner con una lunga esperienza nel settore che fosse in grado di farne proseguire l’attività. La coordinatrice di progetto di aide-maintenant.ch Vivien Jobé commenta: «Per noi è molto importante che questa rete da poco creata e molto utilizzata continui ad esistere anche ora che stiamo facendo ritorno alla normalità. Molti gruppi di volontari che vogliono continuare a mostrarsi solidali necessitano di una piattaforma che gestisca le loro attività e che li ricontatti nel caso di una recrudescenza della pandemia di coronavirus».