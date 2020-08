Le donne sulla RSI intervengono in maniera decisamente minore nei contributi giornalistici rispetto all’emittente svizzerotedesca SRF e a quella romanda RTS. Lo indica uno studio commissionato dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), nell’ambito del quale sono stati analizzati per il 2019, in due settimane, tutti i programmi televisivi della SSR.