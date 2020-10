(Aggiornato alle 16.31) Il maltempo che ha colpito il Ticino non ha risparmiato nemmeno il nord delle Alpi. La situazione sta lentamente migliorando, dopo il passaggio tra ieri e oggi della tempesta «Alex/Brigitte». Inondata stamane a causa delle forti precipitazioni, l’autostrada A2 rimane tuttora chiusa al traffico tra Erstfeld (UR) e Beckenried (NW) in ambo le direzioni.

Lo ha indicato in un comunicato la polizia urana, precisando che la Reuss continua a trascinare molta acqua. Sui tratti di autostrada sommersi, sono cominciati i lavori di sgombero e di ripulitura delle carreggiate. Stamane, in particolare, è stato preda dell’acqua il tratto Seedorf-Attinghausen.

Non è ancora noto fino a quando durerà la chiusura dell’asse autostradale nord-sud. La situazione sarà nuovamente esaminata in serata. Il traffico è per il momento deviato sull’A13 del San Bernardino.