«La situazione è critica ma per ora nessuna nuova restrizione»

Lotta alla pandemia

Il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre ulteriori misure a livello nazionale, ma dà alcuni suggerimento ai Cantoni - Alain Berset: «Accettiamo che non tutti possono essere vaccinati» - Esclusa, per il momento, la gratuità dei tamponi