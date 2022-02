La popolazione svizzera ha deciso: «no» all’iniziativa per il divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani (79.08%), «no» anche alla modifica della legge federale sulle tasse di bollo (62.67%). «Sì», invece, all’iniziativa «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco» (56.61%).

AGGIORNAMENTO 15:06: L’iniziativa per la protezione dei minorenni dalla pubblicità per il tabacco è ufficialmente riuscita. Il testo infatti, oltre a essersi imposto nel voto popolare come era già chiaro, si è assicurato anche la maggioranza dei Cantoni (a spoglio non ancora ultimato è già a quota 12), il secondo requisito necessario per uscire vincitori dalle urne.

AGGIORNAMENTO 14:00: Stando alle proiezioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern per conto dell’ente radiotelevisivo SRG SSR, si va verso una sola approvazione e tre bocciature agli oggetti in votazione oggi. «Sì» al 57% per l’iniziativa popolare Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco. Il testo dovrebbe ottenere anche l’approvazione della maggioranza dei cantoni. «No» al 79% all’iniziativa popolare Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani. «No» al 63% per la Modifica della legge federale sulle tasse di bollo.

AGGIORNAMENTO 13:59 - Zugo si schiera contro la tassa di bollo

Zugo si schiera per l’abolizione della tassa di bollo sull’emissione di nuovo capitale aziendale: il piccolo cantone della Svizzera centrale dove trovano sede moltissime imprese, grazie al favorevole ambiente fiscale, approva la riforma con il 51.1% di «sì». Finora tutti gli altri dodici cantoni di cui sono noti i risultati hanno invece respinto l’oggetto, con percentuali di no che vanno dal 53.4% di Nidvaldo al 66.3% di Soletta. La proiezione nazionale dà l’opposizione al 63%.

AGGIORNAMENTO 13:54: In Ticino, al termine dello spoglio nei 108 comuni, l’iniziativa popolare per proteggere bambini e adolescenti dalla pubblicità per il tabacco ha ottenuto il 57.8% di «sì». Nulla da fare invece per la modifica della legge sulle tasse di bollo (54.6%) e per l’iniziativa che voleva abolire gli esperimenti su animali ed esseri umani (68.5%).

AGGIORNAMENTO 13:46 - «Ha avuto un ruolo il contesto pandemico

Nel no all’abolizione della tassa di bollo per l’emissione di nuovo capitale aziendale ha avuto un ruolo non indifferente il contesto pandemico: il popolo non ha voluto sopprimere un’imposta, sebbene all’origine di solo lo 0,3% delle entrate della Confederazione. È questa la lettura del voto odierno da parte di Olivier Feller, vicepresidente del gruppo PLR alla Camere federali e membro del comitato favorevole alla riforma. A suo avviso a perdere oggi sono state soprattutto le aziende innovative, le piccole e medie imprese che nei prossimi anni avranno bisogno di capitali.

AGGIORNAMENTO 13:46 - Pubblicità tabacco: «Un grande passo avanti»

Se l’iniziativa per proteggere i minorenni dalla pubblicità del tabacco dovesse effettivamente venire accettata, si tratterebbe di un grande passo avanti nella lotta contro il tabagismo. Lo afferma alla RTS il direttore di Dipendenze Svizzera Grégoire Vittoz, sul cui volto, ammette, «comincia a stamparsi un sorriso». L’ultima proiezione dell’istituto gfs.bern attribuisce in effetti al testo anche la maggioranza dei Cantoni. Essa, unita al sì del popolo, non in discussione, permetterebbe ai sostenitori di uscire vincitori dallo scrutinio odierno. L’iniziativa è stata accolta ad Argovia e Glarona e «non ce lo aspettavamo», ha commentato Vittoz. Vi è da sperare che ora si ristabilisca l’equilibrio fra «un’industria con a disposizione mezzi colossali» e dei «genitori indifesi». La maggioranza ottenuta nel voto popolare è in ogni caso un segnale forte che non può essere ignorato dalla politica, ha proseguito Vittoz. Il messaggio è a suo avviso chiaro: «Vogliamo proteggere i nostri bambini».

AGGIORNAMENTO 13:45: A Bellinzona 70.2% di «no» al divieto degli esperimenti su animali e esseri umani; 58.3% di «sì» per la protezione dei fanciulli dalla pubblicità per il tabacco; 59.1% di «no» all’abolizione della tassa di bollo.

AGGIORNAMENTO 13:38 - Travail.Suisse: «Il no è un sì a tassa minima OCSE»

Per Travail.Suisse, il no alla riforma sulle tasse di bollo è anche allo stesso tempo un sì alla tassa minima dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il Consiglio federale dovrebbe ora prendere sul serio la tassa minima dell’OCSE del 15% e fermare il dumping fiscale, ha indicato il presidente della federazione sindacale Adrian Wüthrich a Keystone-ATS. I votanti hanno chiaramente affermato di non volere ulteriori sgravi per le imprese. La gente aveva la sensazione che mentre le persone fisiche devono pagare le tasse su tutto, le grandi aziende con miliardi di profitti sarebbero sarebbero state alleggerite di una somma relativamente piccola. L’argomentazione che sarebbero state soprattutto le piccole e medie imprese a beneficiare della riforma è stata considerata inverosimile.

AGGIORNAMENTO 13:34 - «La Svizzera avrebbe potuto fungere da esempio»

«È un peccato, la Svizzera avrebbe potuto essere il primo paese a vietare la sperimentazione animale», ha detto ai microfoni della radio romanda RTS Renato Werndli, co-presidente del comitato promotore dell’iniziativa contro la sperimentazione animale e umana. Il medico sangallese si è detto deluso dal successo degli avversari. «La situazione degli animali è pessima, sia nella ricerca che nell’industria alimentare», ha aggiunto. A suo avviso c’è una «dissonanza» nella popolazione tra la consapevolezza delle ingiustizie fatte agli animali e il risultato del voto. «Abbiamo cercato di argomentare scientificamente, ma non ce l’hanno permesso». Per Werndli, la gente cerca scuse per chiudere gli occhi. L’iniziativa era troppo estrema, secondo la consigliera nazionale Léonore Porchet (Verdi/VD), membro del comitato contrario. Il rifiuto massiccio da parte del popolo però non significa che la sperimentazione abbia ricevuto un assegno in bianco. La consigliera nazionale ritiene che si debba fare di più per limitare al massimo l’utilizzo di animali nella ricerca. «Il nostro partito ha già intrapreso un’azione in tal senso in Parlamento», ha detto a Keystone-ATS.

AGGIORNAMENTO 13:26: In Ticino sono stati scrutinati 106 Comuni (su 108, mancano Bellinzona e Blenio). La partecipazione al voto è al 44.1%.

No con il 68.3% all’iniziativa contro gli esperimenti su animali ed esseri umani; Sì con il 57.8% alla protezione dei giovanissimi dalla pubblicità sul tabacco; No con il 54% all’abolizione della tassa di bollo.

A Lugano «no» al 69.21% all’iniziativa per il divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani; «sì» al 58.64% all’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco», «sì» al 50.45% alla modifica della legge federale sulle tasse di bollo.

AGGIORNAMENTO 13:18: «Il no è contro le multinazionali»

Il no alla modifica della legge sulle tasse di bollo era rivolto alle grandi aziende, per le piccole e medie imprese (PMI) l’imposta di emissione va abolita: ne è convinto Lars Guggisberg, consigliere nazionale (UDC/BE) e membro a favore della riforma. L’esito del voto era prevedibile, ha detto Guggisberg a Keystone-ATS. A suo avviso ha funzionato il falso argomento che la modifica di legge sarebbe andata a favore delle multinazionali. Inoltre non appariva il caso di tagliare le entrate della Confederazione in tempi di pandemia. Secondo Guggisberg comunque il fatto che le PMI vadano esentate dall’imposta di bollo in realtà non è un’idea osteggiata dalla popolazione.

AGGIORNAMENTO 13:15: In Ticino sono stati scrutinati 103 Comuni (su 108). La partecipazione al voto è al 44.1%.

No con il 68.4% all’iniziativa contro gli esperimenti su animali ed esseri umani; Sì con il 57.8% alla protezione dei giovanissimi dalla pubblicità sul tabacco; No con il 54% all’abolizione della tassa di bollo.

AGGIORNAMENTO 13:11 - Pubblicità tabacco: ottenuta anche maggioranza Cantoni

L’iniziativa popolare con cui si chiede di vietare la pubblicità dei prodotti del tabacco che raggiunge bambini e adolescenti va verso l’approvazione. Stando a una seconda proiezione formulata da Gfs.Bern, il popolo ha detto «sì» con il 57% delle schede, ed è quasi certo che il testo otterrà pure il secondo criterio necessario, ossia la maggioranza dei Cantoni.

AGGIORNAMENTO 13:07 - Tassa di bollo, esulta il PS

Grande soddisfazione a sinistra per il «no» che si profila alle urne riguardo all’abolizione della tassa di bollo sulle emissioni di nuovo capitale aziendale. «Dopo la riforma III dell’imposizione delle imprese e quella sull’imposizione delle famiglie, che andava a favore dei super-ricchi, questa è la terza votazione su temi simili che abbiamo vinto», afferma Samuel Bendahan, vicepresidente del PS svizzero, in dichiarazioni a Keystone-ATS. «Per la terza volta il popolo si è opposto a dare soldi solo alle persone più facoltose, senza che anche alla maggioranza ne venisse in tasca qualcosa», argomenta il consigliere nazionale vodese. La lotta contro l’abolizione dell’imposta di bollo è finita, ma se ne profilano subito altre, come quella contro l’abolizione dell’imposta preventiva, prosegue il 41.enne con dottorato in economia all’Università di Losanna. Quest’ultima porterebbe a perdite «molto maggiori» della riforma oggi in votazione, si dice convinto l’esperto. «Il popolo ci ha dato ragione», ha dichiarato dal canto suo Cédric Wermuth, copresidente del PS. «Non si può, dopo due anni di pandemia, presentare come prima cosa un regalo fiscale ai grandi gruppi e alle imprese di questo paese».

AGGIORNAMENTO 12:58 - Pubblicità tabacco: esito in bilico

Il «sì» del popolo all’iniziativa per proteggere bambini e adolescenti dalla pubblicità per il tabacco, in votazione oggi, è ormai sicuro. Tuttavia, secondo quanto affermato da Lukas Golder, esperto dell’istituto Gfs.Bern sentito dalla televisione svizzerotedesca, regna ancora incertezza riguardo alla maggioranza dei Cantoni. Al testo serve infatti ottenere pure questo secondo requisito per superare lo scoglio rappresentato dalle urne. «Non si sa ancora se verrà raggiunto», ha detto Golder, precisando che se il «sì» del popolo «rimanesse oltre il 55%», anche la maggioranza dei Cantoni sarebbe verosimilmente in cassaforte. Altrimenti, l’iniziativa rischierebbe grosso.

AGGIORNAMENTO 12:56: In Ticino sono stati scrutinati 95 Comuni (su 108). La partecipazione al voto è al 44.3%.

No con il 68.1% all’iniziativa contro gli esperimenti su animali ed esseri umani; Sì con il 57.7% alla protezione dei giovanissimi dalla pubblicità sul tabacco; No con il 55.2% all’abolizione della tassa di bollo.

AGGIORNAMENTO 12:54 - Tassa di bollo: la reazione dell’USAM

Un’opportunità mancata: così il direttore dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Hans-Ulrich Bigler giudica il netto «no» che si profila alle urne all’abolizione della tassa di bollo per le emissioni di nuovo capitale aziendale. Non è stato possibile convincere la popolazione in merito ai vantaggi della riforma e a migliorare la situazione della piazza economica elvetica, ha detto Bigler a Keystone-ATS. A suo avviso i partiti conservatori, ad eccezione del PLR, non hanno sostenuto a sufficienza la modifica di legge. Riguardo alle tasse di bollo nei prossimi tempi non sarà proposto nulla di nuovo, ha aggiunto l’esponente dell’organizzazione delle imprese elvetiche.

AGGIORNAMENTO 12:42: In Ticino sono stati scrutinati 85 Comuni (su 108). La partecipazione al voto è al 44.2%.

No con il 67.7% all’iniziativa contro gli esperimenti su animali ed esseri umani; Sì con il 57.8% alla protezione dei giovanissimi dalla pubblicità sul tabacco; No con il 55.4% all’abolizione della tassa di bollo.

AGGIORNAMENTO 12.41: Esperimenti animali, bocciata l’iniziativa per divieto

La sperimentazione animale in Svizzera continuerà ad essere consentita. L’iniziativa «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani» verrebbe bocciata dal 79% dei votanti, stando all’istituto Gfs.bern. I primi risultati parziali confermano la tendenza. A Ginevra, il testo ha ricevuto finora solo il 24% dei voti. Lo stesso scenario si sta delineando a Vaud, Friburgo e Vallese, con rifiuti intorno all’80% dei voti. A Zurigo, l’iniziativa sarebbe respinta dal 78,6%. I sondaggi avevano già ampiamente previsto il «no» popolare per il testo, lanciato da un gruppo di cittadini di San Gallo e sostenuto solo da alcune organizzazioni animaliste e da medici alternativi. L’iniziativa chiedeva un divieto assoluto della sperimentazione animale e umana e dell’importazione di nuovi farmaci sviluppati con simili metodi. Per i promotori già esistono alternative agli esperimenti sugli animali, manca solo la volontà politica di promuoverli. In Parlamento il testo non ha raccolto un solo voto ed è stato considerato troppo estremo anche dal campo rosso-verde, solitamente sensibile a questa tematica. Nemmeno la Protezione svizzera degli animali (PSA) si è schierata a favore. Il comitato dei contrari, che riuniva esponenti di tutto l’arco politico, durante la campagna ha insisto sul fatto che l’iniziativa costituiva un pericolo per la salute della popolazione privandola di farmaci essenziali, come i medicinali per la cura del cancro o i vaccini. Quella odierna è la quarta iniziativa contro la sperimentazione animale bocciata alle urne dal 1983.

AGGIORNAMENTO 12:38: Il popolo vuole proteggere i giovanissimi

Resta ancora da definire il destino dell’iniziativa popolare con cui si chiede di vietare la pubblicità dei prodotti del tabacco che raggiunge bambini e adolescenti. Stando alla proiezione di Gfs.bern, il popolo ha detto «sì» con il 57% delle schede, ma per cantare vittoria i promotori devono anche ottenere la maggioranza dei Cantoni, tutta ancora da guadagnare. Il testo vuole che la promozione dei prodotti del tabacco, ma anche delle sigarette elettroniche, sia riservata ai soli adulti e non sia più accessibile ai minorenni. Le uniche forme permesse sarebbero quelle che si rivolgono direttamente a chi ha compiuto la maggiore età: ad esempio l’invio di e-mail, la distribuzione di volantini e contenuti personalizzati su Internet. L’iniziativa prevede che in tutta la Confederazione venga impedito di esporre réclame ovunque possano essere visibili da minorenni: sui cartelloni, negli spot al cinema, sui mezzi di trasporto e in generale negli spazi pubblici, nelle sponsorizzazioni di manifestazioni. Sarebbero bandite pure - contrariamente a quanto disciplinato da una nuova legge adottata dal Parlamento come controprogetto indiretto - le inserzioni sui giornali, la pubblicità sul web e nei punti vendita. Un divieto è invece già in vigore per radio e televisione. A livello regionale, in Ticino, dopo lo spoglio di 70 comuni su 108, i «sì» sono al 57,6%. Nei Grigioni invece, quando all’appello manca un solo dei 101 municipi, la percentuale di favorevoli si attesta al 51,1%. Da notare che entrambi i Cantoni, come altri 15, proibiscono già ora le affissioni pubblicitarie sul loro territorio.

AGGIORNAMENTO 12.37: Netta opposizione alla modifica della legge federale sulle tasse di bollo

Si annuncia un verdetto molto chiaro: la modifica della relativa legge viene respinta dal 63% dei votanti, stando alla prima proiezione di Gfs.bern. Il voto concerne la tassa d’emissione, una delle tre tasse di bollo che vengono ancora prelevate in Svizzera. Concretamente, la Confederazione incassa l’1% sul nuovo capitale emesso da una società (per esempio azioni), a partire da un 1 milione di franchi. Si tratta di un genere di imposta conosciuta da pochi paesi europei e il cui gettito è variabile: nel periodo 2005-2017 è stato in media di 250 milioni all’anno. L’abolizione di questo balzello era stata decisa dal parlamento nella sessione estiva del 2021. Un comitato composto da PS, Verdi e sindacati ha lanciato il referendum, cosa che ha condotto a una vivace campagna di votazione sfociata nello scrutinio odierno.

AGGIORNAMENTO 12:20: In Ticino sono stati scrutinati i primi 20 Comuni (su 108). La partecipazione al voto è al 46.5%.

No con il 68.2% all’iniziativa contro gli esperimenti su animali ed esseri umani; Sì con il 56.9% alla protezione dei giovanissimi dalla pubblicità sul tabacco; No con il 55.8% all’abolizione della tassa di bollo.

MEZZOGIORNO: Seggi chiusi a mezzogiorno in tutta la Svizzera. Oltre alla Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media, la popolazione si è espressa sull’iniziativa «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani; sull’iniziativa «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)»; sulla modifica della Legge federale sulle tasse di bollo LTB (abolizione o meno).

Secondo il primo trend pubblicato poco dopo mezzogiorno dall’istituto demoscopico Gfs.Bern per conto di SRG SSR, si prospetta la bocciatura dell’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani», così come della modifica della legge federale sulle tasse di bollo e della legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media. Potrebbe invece essere accolta di misura l’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco», che oltre all’approvazione della popolazione deve anche superare lo scoglio della maggioranza dei cantoni. Verso un «no» anche per gli aiuti ai media.

©CdT.ch - Riproduzione riservata