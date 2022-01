L’Alleanza del Centro sostiene con forza la revisione dell’AVS e il conseguente aumento da 64 a 65 anni dell’età pensionabile delle donne: riuniti in assemblea virtuale, i delegati del partito hanno oggi approvato con 156 sì, 10 no e 3 astensioni il testo varato dal parlamento federale in dicembre e nel frattempo oggetto di un referendum.