In futuro le pubblicità non dovranno più obbligatoriamente menzionare indicazioni sulle caratteristiche principali dei prodotti, basterà un link o un riferimento a un sito. È quanto annuncia oggi il consiglio federale, che ha deciso una modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). Entrerà in vigore il prossimo primo luglio.

Questo obbligo di specificazione meno stringente vale tuttavia soltanto per la pubblicità e non per il luogo in cui è proposta l’offerta. Nei commerci e nei punti vendita questa modifica non sarà dunque attuabile, ma si applica solo e unicamente agli strumenti pubblicitari (ad esempio i volantini o i cataloghi).