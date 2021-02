Secondo quanto riportato, il Governo, confrontato a pressioni su più fronti riguardo alle misure restrittive in vigore , ha però in mente qualche alleggerimento, se le cifre relative alle nuove infezioni lo consentiranno.

Ecco come: il Consiglio federale intende proporre un meccanismo di allentamenti progressivi. L’alleggerimento delle misure potrà avvenire all’inizio di ogni mese, sempre che i numeri dei contagi lo permettano. Le prime a poter riaprire saranno le attività che permettono il mantenimento della distanza sociale e di indossare costantemente la mascherina, come per esempio i musei. Anche per i negozi sono in vista riaperture a breve, benché a condizioni rigorose. E con cadenza mensile potrebbero essercene sempre di più che riaprono: le nuove decisioni dovrebbero essere infatti comunicate all’inizio di ogni mese.