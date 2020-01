Il referendum contro l’allentamento della legge sulla caccia (LCP), lanciato l’8 di ottobre, ha riscontrato un grande favore: 65’000 firme certificate dai comuni sono state consegnate oggi alla Cancelleria federale. I promotori avevano tempo fino al 16 gennaio per raccogliere le 50’000 sottoscrizioni necessarie.

Il referendum ha raccolto in totale circa 100’000 firme, e ciò dimostra che la revisione della legge si scontra con una vasta opposizione, si legge in una nota odierna dei promotori: Pro Natura, WWF, BirdLife, Gruppo Lupo Svizzera e zooschweiz.

Con la nuova revisione di legge, specie animali protette potrebbero essere abbattute preventivamente, cioè senza aver mai causato alcun danno. Castori, aironi cenerini, cigni reali o linci potranno in qualsiasi momento finire sulla lista delle specie regolabili, senza che il popolo o il parlamento possano esprimersi in merito, sottolineano le organizzazioni ambientaliste e per la protezione degli animali.

«Siamo felici che il popolo svizzero abbia l’opportunità di lanciare un segnale importante alle urne in favore di una protezione delle specie al passo con i tempi», scrivono nella nota odierna. Si tratta - aggiungono - di una legge unilaterale sulla caccia e sulla protezione, che, in un’era di perdita di biodiversità e di estinzione delle specie, indebolisce ulteriormente, invece di rafforzare, la protezione delle specie animali in via di estinzione.

In parlamento avevano prevalso gli interessi dei cacciatori e dei contadini. La legge riveduta prevede ad esempio che i lupi possano essere uccisi per regolamentarne la popolazione, senza che essi abbiano causato danni e senza dover prendere in precedenza misure di protezione del bestiame. In seguito alla revisione i lupi non sarebbero al sicuro anche nelle zone di divieto di caccia, ora chiamate aree di protezione della fauna selvatica. Il Consiglio federale potrebbe inoltre lasciare mano libera per la gestione delle popolazioni di altre specie protette, tra cui castori, linci e cigni reali.

©CdT.ch - Riproduzione riservata