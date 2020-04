Un eventuale cambiamento il 20 di aprile delle disposizioni protettive del Consiglio federale per arginare la diffusione del Covid-19 è altamente improbabile. Lo ha dichiarato il Consigliere federale Alain Berset in un’intervista alla «SonntagsZeitung».

Un’uscita rapida dalla situazione attuale non è realistica, ha spiegato il ministro della sanità al domenicale zurighese. Il tema verrà affrontato mercoledì prossimo dal governo, ma una decisione definitiva non è all’ordine del giorno.

Berset ha anche puntualizzato che se la popolazione dovesse dare segni d’insofferenza, ossia essere poco disciplinata, le attuali disposizioni potrebbero essere rafforzate, fino a decretare il coprifuoco per il periodo pasquale.

Mentre il consigliere federale Alain Berset invita ad aver pazienza, il mondo economico scalpita per poter riprendere a lavorare. Confidandosi con la NZZ am Sonntag, la presidente del PLR, Petra Gössi, chiede la riapertura dei negozi in cui sia possibile rispettare le misure preventive dell’Ufficio federale dalla sanità pubblica (UFSP), ossia la distanza minima di due metri tra individui e le regole igieniche.