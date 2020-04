Dopo l’annuncio del Consiglio federale sulla riapertura di bar e i ristoranti dall’11 maggio, a prendere la parola alle 16.15 sono Karin Keller-Sutter, a capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Viola Amherd, a capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e Walter Thurnherr, cancelliere della Confederazione.

Meno restrizioni per entrare in Svizzera

Con la graduale ripresa dell’economia, il Consiglio federale intende allentare progressivamente le restrizioni d’entrata in Svizzera. Dall'11 maggio saranno innanzitutto trattate le domande presentate prima del 25 marzo dai lavoratori provenienti dall’area UE/AELS e da Stati terzi (riduzione delle domande pendenti). Inoltre, a partire da questa data, sarà nuovamente possibile per i cittadini svizzeri e dell'UE il ricongiungimento familiare in Svizzera. Nel contempo saranno aperti altri valichi minori, ma resteranno in vigore i controlli alle frontiere.

«Trascorriamo le vacanze in Svizzera»

«Intendiamo tornare al più presto alla normalità», ha esordito Keller-Sutter, parlando delle limitazioni che verranno allentate. «Ora possono entrare solo i cittadini svizzeri e i frontalieri. Gli altri sono ammessi solo se sono in situazione si necessità». «Dall’11 maggio garantiremo la ripresa dell’elaborazione delle domande di entrata», ha spiegato. «Si tratta di in sostanza riprendere le domande pendenti». Per quanto concerne le uscite dal Paese dei cittadini svizzeri, la consigliera federale ha spiegato che «la maggioranza dei Paesi ha tuttora un divieto di ingresso, è presto per dire quando questi divieti verranno allentati». «Non sappiamo ancora se sarà possibile fare le vacanze nei Paesi limitrofi, ma possiamo trascorrere le ferie qui, in Svizzera, anche per permettere al settore elvetico di risollevarsi», ha aggiunto. Per quanto riguarda l’ingresso dei turisti stranieri in Svizzera, Keller-Sutter ha chiarito che «non possiamo semplicemente riaprire le nostre frontiere se i Paesi attorno a noi restano chiusi. Serve prima un accordo tra Stati».

Alcuni valichi in Ticino saranno riaperti già lunedì 4 maggio

Per quanto riguarda i valichi in Ticino, Keller-Sutter ha spiegato che «dal 4 maggio anche in Ticino ci sarà di nuovo esigenza di far entrare più frontalieri con la ripresa dell’attività economica». Lunedì prossimo saranno dunque riaperti altri valichi, è stato evidenziato.

Ecco nel dettaglio le misure in vigore dall’11 maggio per quanto concerne l’ingresso in Svizzera:

- I Cantoni tratteranno tutte le domande di permesso di dimora o di permesso per frontalieri presentate dai lavoratori provenienti dall'UE o dall'AELS prima dell'introduzione delle restrizioni d’entrata (25 marzo scorso). Lo stesso vale per le notifiche di assunzione per impieghi di breve durata presso un datore di lavoro in Svizzera e per le prestazioni di servizi transfrontaliere di massimo 90 giorni all'anno.

- Le nuove notifiche per prestazioni di servizi transfrontaliere saranno trattate secondo le consuete prescrizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone se la fornitura del servizio si basa su un contratto scritto stipulato prima del 25 marzo. Ad esempio, un installatore tedesco potrà montare in un'azienda svizzera un macchinario che era già stato ordinato. Ai lavoratori provenienti da Stati terzi già titolari di un permesso per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera che non hanno potuto ottenere il visto a causa delle restrizioni d’entrata in vigore sarà consentita l’entrata nel Paese.

- Le domande di assunzione di cittadini di Stati terzi presentate prima dell'entrata in vigore delle restrizioni d’ammissione loro applicabili (19 marzo 2020) saranno trattate e approvate a condizione che siano soddisfatti i requisiti della legislazione sugli stranieri e che queste persone possano effettivamente assumere il posto di lavoro.

- Sarà nuovamente possibile il ricongiungimento familiare per i familiari di cittadini svizzeri e per i familiari di cittadini di Stati UE/AELS che vivono in Svizzera.

- I controlli alle frontiere continueranno a essere effettuati. Sarà però consentito aprire ulteriori valichi di frontiera per ridurre i tempi di attesa eccessivi. Per mantenere l'intensità dei controlli alle frontiere terrestri, i passeggeri dei voli provenienti dall’estero continueranno a poter entrare in Svizzera solo negli aeroporti di Zurigo, Ginevra e Basilea. «Vista la situazione è troppo presto per smantellare i controlli alle frontiere, però con la ripresa dell’economia dovremo rendere più fluidi gli ingressi alle frontiere dato che ci saranno ancora più frontalieri in ingresso», ha spiegato Keller-Sutter.

Per il momento restano in vigore tutte le altre restrizioni in materia di migrazione. Il Consiglio federale ha tuttavia tenuto un primo dibattito su ulteriori misure di allentamento nel settore della migrazione e definito un passo successivo fissandolo per l'8 giugno, se la situazione epidemiologica lo consentirà.

Sport: allenamenti dall’11 maggio, partite dall’8 giugno

«Abbiamo deciso di allentare le misure anche per il settore sportivo», ha detto da parte sua Viola Amherd. A partire dall’11 maggio, gli allenamenti saranno di nuovo possibili a condizione di applicare piani di protezione e prescrizioni d’igiene. Questo vale sia per lo sport di massa e di punta, sia per gli sport individuali e di squadra.

«Per gli svizzeri lo sport e il movimento sono attività importanti durante il tempo libero. Circa l’80% della popolazione svizzera dai 15 anni in su pratica sport regolarmente. Oltre 2 milioni di persone sono attive in una società sportiva e circa 100 mila posti di lavoro dipendono direttamente o indirettamente dallo sport», è stato evidenziato. Per il Consiglio federale è fondamentale che lo sport e l’esercizio fisico, quali componenti importanti della salute fisica e mentale della popolazione, siano nuovamente autorizzati in tempi brevi e con il minor numero possibile di restrizioni. Questo vale sia per lo sport di massa sia per gli sportivi di punta, che ricavano il proprio sostentamento totalmente o parzialmente dallo sport.

Allenamenti di nuovo autorizzati

Nello sport, le fasi di allentamento si applicano a partire dall’11 maggio e sono soggette a chiare direttive. Nello sport di massa gli allenamenti possono riprendere in tutte le discipline sportive e altre attività. Al riguardo valgono le seguenti restrizioni: l’attività sportiva può essere svolta solo in piccoli gruppi di 5 persone al massimo, senza contatto fisico e nel rispetto delle regole d’igiene e di distanziamento. Nello sport di punta vigono minori restrizioni per gli allenamenti. In particolare gli allenamenti possono anche svolgersi con più di 5 persone. Questo vale, ad esempio, per le atlete e gli atleti che fanno parte dei quadri nazionali o per gli sport di squadra nell’ambito di campionati prevalentemente professionistici. Piani di protezione espliciti con severe prescrizioni d’igiene ridurranno al minimo i rischi di trasmissione.

Prescrizioni d’igiene e piani di protezione delle federazioni sportive

In linea di principio, l’allentamento è consentito solo se la rispettiva federazione sportiva presenta un piano di protezione dettagliato che mostri come la disciplina sportiva possa essere praticata in modo che il rischio di un’infezione rimanga minimo. Le direttive quadro elaborate dall’Ufficio federale dello sport e dall’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con i Comuni e i Cantoni nonché con i rappresentanti di Swiss Olympic e delle leghe servono da ausilio. In caso di domande, le associazioni e i club regionali possono contattare la rispettiva associazione mantello.

Ripresa delle partite prevista a partire dall’8 giugno

Le competizioni continuano a non essere autorizzate. Tuttavia il Consiglio federale intende autorizzare la ripresa delle partite a porte chiuse nelle leghe con campionati prevalentemente professionistici a partire dall’8 giugno. «Dovremo comunque tenere conto dell’evoluzione della pandemia, una decisione definitiva verrà presa il 27 maggio dal Consiglio federale», ha aggiunto la consigliera federale. Per quanto concerne le palestre, «queste ultime dovranno elaborare un piano prima di poter riaprire».

Popolo alle urne il 27 settembre su 5 oggetti

Il 27 settembre prossimo saranno sottoposti al voto di popolo e Cantoni cinque oggetti federali: l’iniziativa per la limitazione, la legge sulla caccia, la deduzione fiscale per la cura dei figli, il congedo di paternità e l’acquisto di nuovi aerei da combattimento. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di non prorogare oltre il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini applicabili alle iniziative popolari federali e alle domande di referendum. Tuttavia, a dipendenza degli sviluppi della situazione, potrebbero essere necessarie ulteriori misure precauzionali.

Gli oggetti posti in votazione il 27 settembre sono:

- Iniziativa popolare federale del 31 agosto 2018 «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»;

- Modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP);

- Modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi);

- Modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»);

La sospensione dei termini applicabili alle iniziative popolari federali e alle domande di referendum non sarà prorogata

La sospensione dei termini ha effetto fino al 31 maggio. Fino a quella data, i termini per la raccolta delle firme e di trattazione di tutte le iniziative popolari e di due referendum facoltativi (acquisto di aerei da combattimento e accordo economico con l’Indonesia) sono congelati, la raccolta delle firme è vietata e i servizi responsabili non rilasciano certificati di eleggibilità degli elettori. I termini riprenderanno a decorrere dal 1. giugno e le firme potranno essere nuovamente raccolte a partire da tale data. La raccolta di firme nello spazio pubblico rimarrà comunque difficile a causa delle regole di comportamento e di igiene in vigore, ma ciò non giustifica un ulteriore rinvio del diritto di iniziativa e di referendum.

