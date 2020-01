La richiesta di inserire nella Costituzione standard di produzione biologica privati e di estenderli alle importazioni è eccessiva. Per questo il Consiglio federale raccomanda di respingere l’iniziativa popolare sull’allevamento intensivo, dichiarata riuscita lo scorso ottobre. L’esecutivo intende però elaborare un controprogetto indiretto.

L’iniziativa - la cui denominazione ufficiale è «No all’allevamento intensivo in Svizzera» - mira a proteggere la dignità degli animali negli allevamenti agricoli, indica in una nota odierna il governo. I promotori hanno depositato in autunno il testo alla Cancelleria federale: le firme considerate valide sono state 106.125.