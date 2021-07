Allianz Suisse si attende danni per oltre nove milioni di franchi dopo le intemperie di questi ultimi giorni. Le notifiche dovrebbero essere più di 2’500. E in seguito alla situazione tesa sul fronte dei livelli dei laghi e dei corsi d’acqua l’assicuratore si aspetta nuovi danni nei giorni a venire.

I forti venti, la pioggia intensa e la grandine hanno provocato danneggiamenti soprattutto nel canton Zurigo, scrive Allianz in una nota odierna. I suoi esperti stanno ancora valutando l’ampiezza dei danni. A soffrire sono stati in primo luogo automobili e mobili da giardino, inoltre sono state inondate molte cantine. Per esaminare i danni alle vetture l’assicuratore ha aperto otto «drive-in» in tutta la Svizzera.