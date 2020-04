Allievo motociclista sfugge a due posti di blocco

Un 18.enne allievo conducente in sella alla motocicletta si è sottratto a due blocchi di polizia, a Zugo prima e nel canton Svitto poi, ieri in prima serata. Neppure la luce blu e la sirena lo hanno indotto a più miti consigli.

Il giovane, di nazionalità svizzera, viaggiava in compagnia di una donna quando si è imbattuto in un controllo a Zugo. Non ha rispettato l’ordine di fermarsi e ha proseguito la corsa in direzione di Arth (SZ), dove la locale cantonale, azionando anche sirena e luce blu, gli ha intimato lo stop. Ma nulla da fare: il giovane ha accelerato ed è fuggito, si legge in una nota odierna della polizia zughese.