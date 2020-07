Questa mattina attorno alle 9.00, mentre si stava avvicinando alla parete nordest del Piz Badile nei Grigioni, in territorio di Bondo, un’alpinista francese è stata colpita da dei massi rimanendo gravemente ferita. Un elicottero di soccorso l’ha trasportata all’ospedale. La donna era salita con l’intenzione di raggiungere la vetta seguendo la via Cassin. Il suo compagno di cordata ha immediatamente allertato le squadre di soccorso. La Rega, coadiuvata da uno specialista della sezione CAS Bregaglia, ha recuperato i due alpinisti a circa 2.500 m di quota e trasportato la donna all’Ospedale Civico di Lugano. Il gruppo alpino della Polizia cantonale dei Grigioni ha intrapreso le indagini per chiarire il motivo di questo incidente.