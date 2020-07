Martedì mattina si è verificato un incidente mortale in montagna nel comune di Samedan durante la salita al Piz Bernina. Alle 5.13 del mattino la centrale operativa della polizia cantonale grigionese ha ricevuto la notizia che la Rega era stata chiamata per un’operazione nella zona della Fuorcla Prievlusa. Una svizzera di 34 anni, insieme ad un’altra donna, stavano salendo dalla capanna Tschierva al Piz Bernina. La 34.enne ha cercato di aggrapparsi a una roccia, che si è in seguito staccata, facendola cadere per 50-100 metri e provocandone la morte. Il salvataggio è stato effettuato dalla Rega. La polizia cantonale grigione sta indagando sulla causa esatta dell’incidente.