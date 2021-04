Un alpinista è precipitato per 200 metri durante una scalata nel canton di Uri ed è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto domenica mattina sul «Chlyn Wendenstock», ha riferito oggi la Rega.

Il compagno dell’infortunato ha usato l’app Rega per allertare la centrale operativa della Guardia aerea svizzera di soccorso, che ha immediatamente inviato sul posto un elicottero di salvataggio supplementare di stanza alla base Wilderswil (BE) per i giorni di Pasqua.