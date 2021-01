Gli esperti della Confederazione hanno convocato un nuovo punto informativo questo pomeriggio alle 14 per aggiornare la popolazione e i rappresentanti dei media sull’andamento epidemiologico in Svizzera e fare il punto dopo l’avvio della campagna di vaccinazione nazionale. Tra i relatori della conferenza stampa figurano la responsabile della divisione malattie infettive dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Virginie Masserey, il presidente della Commissione federale per i problemi di vaccinazione Christoph Berger, il medico cantonale di Zugo e presidente dell’Associazione dei medici cantonali Rudolf Hauri e Nora Kronig, responsabile della divisione internazionale dell’UFSP.

LA DIRETTA DA BERNA

Variante del virus presente in 7 cantoni, 28 casi registrati

Virginie Masserey ha aperto la conferenza stampa riportando i dati quotidiani relativi ai contagi e ai decessi pubblicati dall’UFSP poco prima dell’inizio del punto informativo, rimarcando che la situazione in Svizzera continua ad essere ad un alto livello di stagnazione. A causa della variante britannica, la responsabile della divisione delle malattie infettive ha detto che sono necessarie nuove importanti misure, dato che attualmente le mutazioni sono state registrare in 7 cantoni (Berna, San Gallo, Zurigo, Ginevra, Vaud, Giura e Vallese). «Questo fatto preoccupa - ha rilevato - perché aumenta la possibilità di una rapida diffusione in Svizzera». Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, Masserey ha ricordato che l’obiettivo prioritario rimane sempre quello di proteggere i più vulnerabili. Finora ci sono stati 28 casi di contagi riconducibili alla variante britannica.

Un altro carico di dosi è arrivato in Svizzera

Dal canto suo, la responsabile della divisione internazionale dell’UFSP Nora Kronig ha rilevato che tutti coloro che intendono vaccinarsi dovrebbero riuscire a farlo entro l’estate, rassicurando che «siamo sulla buona strada». È stato anche comunicato che un nuovo carico del vaccino Pfizer/Biontech è arrivato ieri: 126 mila dosi sono state aggiunte alle 107 mila già presenti. «All’inizio è normale che ci sia una certa scarsità - ammette Knonig - e ciò porta sicuramente a frustrazione».

Il vaccino protegge dopo 7 giorni

La parola è poi passata a Christopher Berger che ha sottolineato come a causa della fretta per assicurarsi una dose di vaccino, è necessaria una «certa priorità»: «Ci vuole pazienza, ognuno avrà il suo turno, non tutti possono essere vaccinati per primi», ha precisato. La vaccinazione - ha continuato - offre protezione solo dopo 7 giorni con la possibilità di pochi effetti collaterali, ma è necessario chiarire in anticipo se si è allergici a dei contenuti del preparato. Berger ha anche ricordato che il vaccino è solo una parte del successo alla lotta contro la pandemia ed è fondamentale che i contagi rimangano bassi. «Abbiamo 3 mesi difficili davanti a noi, dobbiamo continuare con le misure di protezione». Spiegata nuovamente la strategia della campagna di vaccinazione nazionale: inizialmente vengono vaccinati gli over 75 e le persone con malattie pregresse.

«Il vaccino non è così facile da usare»

È stato poi il turno di Rudolf Hauri, che ha sottolineato come il vaccino «non è così facile da usare, non solo per la logistica, ma anche per il movimento. In nessun caso deve essere agitato, ma solo girato. Se mostra un colore omogeneo, la sostanza può essere iniettata per via intramuscolare e il vaccino non utilizzato deve essere smaltito dopo alcune ore». «Il vaccino deve essere disponibile al momento giusto, nel posto giusto e nella giusta quantità», ha detto Hauri. «Verrà introdotto un sistema di amministrazione e registrazione», e secondo il medico cantonale anche le persone senza accesso a internet devono potersi registrare per prenotare la vaccinazione. Il Consiglio federale sta infatti già lavorando per trovare una soluzione.

Chiudere le scuole? «I bambini non sono il motore del virus»

Durante la sessione di domande al termine della conferenza stampa, è stato sollevato il tema caldo della chiusura delle scuole a fronte di un rapporti che indica come i bambini vengono contagiati maggiormente dalla nuova variante del virus. «I bambini non sono il motore del virus - ha risposto Berger -, anche se le varianti del virus trovano più terreno fertile tra i bambini. Al momento, però, non riteniamo sensata la decisione di chiudere la scuola dell’obbligo». Virginie Masserey ha specificato anche che attualmente il tasso di positività relativo alla variante è inferiore all’1%. In ogni caso, il Consiglio federale continua a monitorare costantemente la situazione.

La nuova variante può portare a una seconda pandemia?

«Sì, la nuova variante potrebbe svilupparsi come una seconda epidemia nell’attuale pandemia - ha risposto Masserey a una domanda di un giornalista in sala -, la minaccia della nuova mutazione è immensa, ma una nuova ondata potrebbe essere contenuta con la vaccinazione e le misure di protezione».

