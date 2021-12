Altri 119 militari, che fanno parte del battaglione d’ospedale 66, entreranno in servizio il prossimo 7 gennaio in appoggio alle infrastrutture sanitarie dei cantoni per la lotta contro la pandemia di coronavirus.

Da inizio dicembre - indica oggi in una nota il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) - i militari forniscono appoggio ai Cantoni nel servizio sanitario e nell’ambito delle vaccinazioni di richiamo.

Circa 296 militari in ferma continuata e volontari sono già impiegati nei Cantoni Giura, Vallese, Neuchâtel e Friburgo. Per dare seguito ad altre domande autorizzate nei Cantoni di Argovia, Lucerna e Nidvaldo, il DDPS ha chiamato oggi in servizio d’appoggio parti del battaglione d’ospedale 66 in quanto formazione di milizia in prontezza elevata.

Il servizio inizierà il 6 gennaio 2022 (parti dello stato maggiore di battaglione) e il 7 gennaio (parti della compagnia di stato maggiore e della compagnia d’ospedale 66/2). Da quest’ultima data, 147 soldati supplementari garantiranno sia gli impieghi che la condotta e il servizio arretrato per tutti i militari impiegati.

Il 7 dicembre scorso, ricorda la nota, il Consiglio federale ha deciso un nuovo servizio d’appoggio dell’esercito a favore delle autorità civili. Vengono impiegati al massimo 2500 militari che possono fornire supporto agli ospedali nella cura e nel trasporto di pazienti nonché ai Cantoni nella vaccinazione.

Il ricorso ai militari avviene su richiesta dei Cantoni e qualora i mezzi civili non fossero sufficienti. La decisione del Consiglio federale prevede la chiamata in servizio di formazioni di milizia in prontezza elevata.

